Лукашенко помогает Путину, – у Тихановской оценили шансы наступления Беларуси

В условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия, Александр Лукашенко сделал свой антиукраинский выбор. Учитывая это, угрозу со стороны Беларуси ни в коем случае нельзя умалять.

Лукашенко – антиукраинский политик, который сделает выбор в пользу России еще не раз. Об этом 24 каналу рассказал глава Кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Валерий Ковалевский.

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По его словам, нынешние маневры на границе со стороны Беларуси направлены на то, чтобы оттянуть украинские войска от тех мест, где они нужны больше всего – на Юге и Востоке государства.

Это тоже часть Лукашенко в войне на стороне России. То, что он помогает российским войскам, оттягивая часть ВСУ, это большая помощь,

– отметил глава Кабинета представителей.

В то же время Ковалевский сказал, что ни в коем случае не стоит умалять угрозу того, что со стороны Беларуси в Украину могут снова зайти российские войска. Так же могут продвинуться и некоторые белорусские формирования.

Лукашенко тоже ответственен за войну

По словам Ковалевского, самопровозглашенный президент Беларуси еще до начала полномасштабного вторжения России распространял антиукраинскую риторику. Он критиковал украинцев и руководство государства.

"Лукашенко ответственен за преступления против человечности в Беларуси. Также он причастен к военным преступлениям в Украине. То, что происходило в Буче, Ирпене, в других украинских городах – войска пришли с белорусской территории с разрешения Лукашенко", – добавил Ковалевский.

Угроза для Украины со стороны Беларуси: последние новости

Владимир Зеленский заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Однако Украина готовится к разным сценариям.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия уже давно оккупировала территорию Беларуси. Учитывая это, страна-агрессор может в любое время принять решение относительно Украины.

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси вдоль границы с Украиной присутствуют отдельные подразделения вооруженных сил России. Они имеют на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что войска страны якобы получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не исполнять.

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