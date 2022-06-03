Об этом 24 каналу сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он отметил, что вероятность угрозы втягивания Беларуси в полноценную сухопутную войну с Украиной сейчас очень низкая.

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Маневры Лукашенко

Александр Лукашенко понимает последствия и опасность подобных решений и действий. Впрочем, одновременно он понимает, что Россия с точки зрения экономики и финансово-экономических возможностей является для него приоритетом №1, который обеспечивает его страну и население, поддерживает уровень жизни.

– заметил Вениславский.

По его словам, именно поэтому у самопровозглашенного президента Беларуси нет другого выхода, кроме таких маневров. Так он демонстрирует, что выполняет приказы президента России Владимира Путина.

"Однако, на мой взгляд, сейчас это ограничивается лишь демонстрацией того, что на территории Беларуси проходят какие-то маневры", – подчеркнул советник.

Вероятность наступления Беларуси на Украину

Он отметил, что проведение на территории Беларуси согласования разных видов войск, командно-штабных учений и создания новых оперативных командований должны продемонстрировать, что белорусы готовы. Так они сдерживают значительную часть украинских войск, которые находятся в западных областях Украины – Волынской, Ровенской и частично Житомирской.

Сейчас вероятность наступления Беларуси я оцениваю как невысокую,

– подытожил Вениславский.

Вениславский ответил, какова вероятность наступления войск Беларуси: смотрите видео



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