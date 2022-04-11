Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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"Я просто уверен, что Путин будет продолжать оказывать давление на Лукашенко ультимативно", – отметил правозащитник.

Белорусские военные не хотят воевать

По словам Фейгина, российский президент настаивает, чтобы белорусские войска были привлечены к войне в Украине. В Кремле ищут способы, как "надавить" на Лукашенко, чтобы он уже перестал сопротивляться. В то же время, есть и другая проблема.

Подтверждается информация, что белорусские военные не хотят воевать в Украине. Подозреваю, что именно эту проблему решить сложно,

– отметил правозащитник.

В России, возможно, это понимают, но им нужен дополнительный личный состав, чтобы часть украинских военных была привлечена к обороне на этом направлении. Тогда оккупанты смогут провести операцию на Донбассе.

"В любом случае я считаю, что Лукашенко заставят каким-то образом принять меры. Однако представить, что белорусские военные пойдут воевать, я не могу", – добавил правозащитник.