Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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"Я просто впевнений, що Путін продовжуватиме тиснути на Лукашенка ультимативно", – зазначив правозахисник.

Білоруські військові не хочуть воювати

За словами Фейгіна, російський президент наполягає, аби білоруські війська залучили до війни в Україні. У Кремлі шукають способи, як "натиснути" на Лукашенка, аби він вже перестав опиратися. Водночас є й інша проблема.

Підтверджується інформація, що білоруські військові не хочуть воювати в Україні. Підозрюю, що конкретно цю проблему розв'язати важко,

– зазначив правозахисник.

У Росії, можливо, це розуміють, але їм потрібний додатковий особовий склад, аби частину українських військових залучили до оборони на цьому напрямку. Тоді окупанти зможуть провести операцію на Донбасі.

"У будь-якому випадку я вважаю, що Лукашенка заставлять у якийсь спосіб вжити заходів. Однак уявити, що білоруські військові підуть воювати, я не можу", – додав правозахисник.

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