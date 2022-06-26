Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко уже посылает соответствующие сигналы Западу относительно вероятности таких действий. Об этом 24 каналу сказал политолог Сергей Вигиринский.

Внимание Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси

Готов ли Лукашенко наступать

Как он отметил, россияне максимально склоняют украинскую сторону произвести "ответный выстрел" на допустимую цель в сторону Беларуси. Делают это с помощью провокативных обстрелов из этой страны.

В то же время Лукашенко будет восприниматься как повод к действию и вступлению Беларуси в активную фазу войны. Украинцы эти провокации не поддаются.

Так называемый белорусский лидер Лукашенко посылает другие сигналы Западу,

– сказал Вигиринский.

В частности, как он пояснил, говорится, что Лукашенко сообщил, что готов к сотрудничеству с ОБСЕ.

Справка. В Минобороны Беларуси заявили, что готовы с 20 июня возобновлять международное сотрудничество по контролю за вооружением.

Кроме этого, если бы Беларусь готовилась к активной военной кампании на территории Украины, то на военные учения, которые сейчас проходят в южной части страны, выделяли бы гораздо больше денег. К тому же, Беларусь заминирует свою приграничную территорию. А страна, которая готова наступать, этого не делает.

Открытие второго фронта

По его словам, с одной стороны часть военного вооружения и техники действительно могут быть переброшены в защиту Литвы и Латвии, Эстонии или Польши. Все в зависимости от того, куда будут направлять силы России или Белоруссии.

Однако есть и обратная сторона, которая важна для украинских вооруженных сил – открытие второго фронта противостояния. Для нашего врага – России – это вынужденная расконцентрация своих сил. Дело в том, что у Беларуси собственных вооруженных сил, чтобы вести агрессивную войну со странами НАТО, нет.

Поэтому, пока не достигнуты цели со стороны России относительно Украины, которые также размыты, они этого не будут делать,

– подчеркнул политолог.

Россия использует Беларусь в войне против Украины: последние новости

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массовые ракетные обстрелы. В общей сложности враг выпустил 48 ракет. Часть из них была запущена из самолетов стратегической авиации с территории сателлита России – Беларуси. Атаковали смертности снаряды Житомирской области. В результате ракетных обстрелов погиб один украинский военный.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в Беларуси до сих пор находятся около 1,5 тысячи российских бойцов. Среди них силы противовоздушной обороны, подразделения специального назначения и ракетных войск.

Также на территории Беларуси находится российская техника. А в Питере Путин заявил, что Россия в ближайшие несколько месяцев предоставит Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М".

Для повторного наступления на северные области Украины Россия может быстро перебросить свои войска в Беларусь. Для этого государству-агрессору нужно всего 3 дня.

На Волыни уже не впервые нашли белорусскую военную форму и поврежден квадрокоптер.

Тем временем россияне снова увеличивают силы на территории Беларуси. Также оккупанты планируют нарастить там численность оперативно-тактической авиации.

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