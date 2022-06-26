Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко уже посилає відповідні сигнали Заходу щодо ймовірності таких дій. Про це 24 каналу сказав політолог Сергій Вігірінський.

Увага Росія збільшує свою військову присутність в Білорусі

Чи готовий Лукашенко наступати

Як він зазначив, росіяни максимально схиляють українську сторону здійснити "постріл у відповідь" на допустиму ціль у бік Білорусі. Роблять це з допомогою провокативних обстрілів з цієї країни.

Водночас Лукашенко це сприйматиме як привід до дії і вступу Білорусі в активну фазу війни. Українці на ці провокації не піддаються.

Так званий білоруський лідер Лукашенко посилає інші сигнали Заходу,

– сказав Вігірінський.

Зокрема, як він пояснив, мовиться про те, що Лукашенко повідомив, що готовий до співпраці з ОБСЄ.

Довідка. У Міноборони Білорусі заявили, що готові з 20 червня поновлювати міжнародну співпрацю щодо контролю за озброєнням.

Крім цього, Якби Білорусь готувалась дод активної військової кампанії на території України, то на військові навчання, які зараз відбуваються у південній частині країни, виділяли б набагато більше грошей. До того ж Білорусь заміновує свою прикордонну територію. А країна, яка готова наступати, цього не робить.

Відкриття другого фронту

За його словами, з одного боку частину військового озброєння та техніки справді можуть перекинути на захист Литви та Латвії, Естонії чи Польщі. Усе залежно від того, куди скеровуватимуть сили Росії чи Білорусі.

Однак є й зворотна сторона, яка важлива для українських Збройних Сил – відкриття другого фронту протистояння. Для нашого ворога – Росії – це вимушена розконцентрація своїх сил. Річ у тім, що в Білорусі власних збройних сил, аби вести агресивну війну з країнами НАТО, немає.

Тому, поки не досягнуті цілі з боку Росії щодо України, які також розмиті, вони цього не робитимуть,

– наголосив політолог.

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У ніч проти 25 червня по території України завдали масових ракетних обстрілів. Загалом ворог випустив 48 ракет. Частина з них запустили з літаків стратегічної авіації з території сателіта Росії – Білорусі. Атакували смертності снаряди Житомирську область. Унаслідок ракетного обстрілу загинув один український військовий.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що у Білорусі досі перебувають приблизно 1,5 тисячі російських бійців. Серед них є сили протиповітряної оборони, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

Також на території Білорусі перебуває російська техніка. А у Пітері Путін заявив, що Росія впродовж найближчих кількох місяців надасть Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М".

Для повторного наступу на північні області України, Росія може швидко перекинути свої війська в Білорусь. Для цього державі-агресорці потрібні лише 3 дні.

На Волині вже не вперше знайшли білоруську військову форму та пошкоджений квадрокоптер.

Тим часом росіяни знову збільшують сили на території Білорусі. Також окупанти планують наростити там чисельність оперативно-тактичної авіації.

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