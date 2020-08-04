Александр Лукашенко представил свою предвыборную программу. В ней кроме общих обещаний улучшения благосостояния и экономики, речь идет в частности об изменениях в Конституцию.

Программу Александра Лукашенко, который уже 26 лет возглавляет Беларусь и планирует делать это и впредь, опубликовала газета "Звязда".

Напомним, В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

Программа Лукашенко: короткие цитаты

"Государство для народа!" и именно оно определяет основные направления развития общества.



"Обеспечение мира и безопасности общества уже давно является нашим брендом. Беларусь есть и будет страной для творческого личного развития".



"Брать на себя ответственность нужно по закону".

Как изменилась наша Беларусь, так и мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности будут устанавливать сами люди. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения,

– говорится в программе с очевидной аллюзией на протесты.

Напомним. Главный оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановська собрала, вероятно, самый массовый митинг за последние 10 лет в Минске. На встречу с кандидатом в президенты 30 июля пришло почти 30 тысяч человек.

Изменения начнутся с Конституции

"Начнем с Конституции. Во время общенациональной дискуссии белорусы будут определять свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти", – анонсировано в программе.

Появилась информация, что Лукашенко уже поручил нынешнему составу парламента вместе с экспертами подготовить вариант вероятных изменений к Конституции.

Как пишет "Белта", в обращении к народу Александр Лукашенко отметил, что сейчас существуют совсем другие потребности, и Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие.

По его словам, предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти.

Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы,

– говорил Александр Лукашенко.

Но главное – Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызвать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х, – подчеркнул Лукашенко.

Внесение правок в России и "обнуление Путина"

Недавно изменить Конституцию смогли в России. В Главный свод законов внесли 206 правок. Они касаются многих сфер жизни россиян: судопроизводства, социальной политики и даже однополых браков. Однако основная из них – обнуление путинских сроков, которые позволяют ему и в дальнейшем баллотироваться в президенты.