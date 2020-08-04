Лукашенко в предвыборной программе оговорился о поправках к Конституции
Александр Лукашенко представил свою предвыборную программу. В ней кроме общих обещаний улучшения благосостояния и экономики, речь идет в частности об изменениях в Конституцию.
Программу Александра Лукашенко, который уже 26 лет возглавляет Беларусь и планирует делать это и впредь, опубликовала газета "Звязда".
Напомним, В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента
Программа Лукашенко: короткие цитаты
- "Государство для народа!" и именно оно определяет основные направления развития общества.
- "Обеспечение мира и безопасности общества уже давно является нашим брендом. Беларусь есть и будет страной для творческого личного развития".
- "Брать на себя ответственность нужно по закону".
Как изменилась наша Беларусь, так и мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности будут устанавливать сами люди. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения,
– говорится в программе с очевидной аллюзией на протесты.
- Изменения начнутся с Конституции
"Начнем с Конституции. Во время общенациональной дискуссии белорусы будут определять свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти", – анонсировано в программе.
Появилась информация, что Лукашенко уже поручил нынешнему составу парламента вместе с экспертами подготовить вариант вероятных изменений к Конституции.
Как пишет "Белта", в обращении к народу Александр Лукашенко отметил, что сейчас существуют совсем другие потребности, и Конституция должна не только им соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие.
По его словам, предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами государственной власти.
Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы,
– говорил Александр Лукашенко.
Но главное – Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызвать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х, – подчеркнул Лукашенко.
Внесение правок в России и "обнуление Путина"
Недавно изменить Конституцию смогли в России. В Главный свод законов внесли 206 правок. Они касаются многих сфер жизни россиян: судопроизводства, социальной политики и даже однополых браков. Однако основная из них – обнуление путинских сроков, которые позволяют ему и в дальнейшем баллотироваться в президенты.
- Поправки предусматривают "обнуление" президентских сроков, что позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства.
- Внесение изменений в Конституцию Путин инициировал в январе 2020 года. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- В то же время у российского президента власти отныне будет больше, а у премьера и правительства – меньше.
- По инициативе Путина, в конституции появится положение, которое позволит России не выполнять решения международных органов.