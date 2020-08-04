Лукашенко у передвиборчій програмі обмовився про поправки до Конституції
Олександр Лукашенко представив свою передвиборчу програму. У ній крім загальних обіцянок покращення добробуту та економіки, йдеться зокрема про зміни до Конституції.
Програму Олександру Лукашенка, який вже 26 років очолює Білорусь і планує робити це і надалі, опублікувала газета "Звязда".
Нагадаємо У Білорусі розпочалось дострокове голосування на виборах президента
Програма Лукашенка: короткі цитати
- "Держава для народу!" і саме вона визначає основні напрями розвитку суспільства.
- "Забезпечення миру та безпеки суспільства вже давно є нашим брендом. Білорусь є і буде країною для творчого особистого розвитку".
- "Брати на себе відповідальність потрібно за законом".
Як змінилася наша Білорусь, так і ми. Готовність білорусів брати на себе відповідальність за долю країни очевидна. І ступінь цієї відповідальності встановлюватимуть самі люди. Але за законом! Не на вулицях та площах, а через правові відносини,
– йдеться у програмі з очевидною алюзією на протести.
- Зміни почнуться з Конституції
"Почнемо з Конституції. Під час загальнонаціональної дискусії білоруси визначатимуть свої права, свободи та обов'язки, а також повноваження органів державної влади", – анонсовано в програмі.
З'явилася інформація, що Лукашенко вже доручив нинішньому складу парламенту разом з експертами підготувати варіант ймовірних змін до Конституції.
Як пише "Белта", у зверненні до народу Олександр Лукашенко зазначив, що наразі існують зовсім інші потреби, і Конституція повинна не тільки їм відповідати, а й на кілька кроків випереджати суспільний розвиток.
За його словами, пропозиції можуть бути різні, зокрема в галузі партійного будівництва, перерозподілу повноважень між органами державної влади.
Я особисто готовий до будь-яких змін, якщо вони будуть на користь народу і якщо ви до них готові,
– казав Олександр Лукашенко.
Але головне – Конституція не повинна провокувати політичну кризу, викликати параліч управлінської системи, як це було в середині 90-х, підкреслив Лукашенко.
Внесення правок у Росії і "обнулення Путіна"
Нещодавно змінити Конституцію спромоглися у Росії. До головного зводу законів внесли 206 правок. Вони стосуються багатьох сфер життя росіян: судочинства, соціальної політики та навіть одностатевих шлюбів. Проте основна з них – обнулення путінських термінів, які дозволяють йому і надалі балотуватися у президенти.
- Поправки передбачають "обнулення" президентських термінів, що дозволить Путіну ще двічі обиратися на пост глави держави.
- Внесення змін до Конституції Путін ініціював у січні 2020 року. Тоді ж він заявив, що поправки мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.
- У той же час у російського президента влади відтепер буде більше, а у прем'єра і уряду – менше.
- З ініціативи Путіна, в конституції з'явиться положення, яке дозволить Росії не виконувати рішення міжнародних органів.