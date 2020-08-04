Олександр Лукашенко представив свою передвиборчу програму. У ній крім загальних обіцянок покращення добробуту та економіки, йдеться зокрема про зміни до Конституції.

Програму Олександру Лукашенка, який вже 26 років очолює Білорусь і планує робити це і надалі, опублікувала газета "Звязда".

Нагадаємо У Білорусі розпочалось дострокове голосування на виборах президента

Програма Лукашенка: короткі цитати

"Держава для народу!" і саме вона визначає основні напрями розвитку суспільства.

"Забезпечення миру та безпеки суспільства вже давно є нашим брендом. Білорусь є і буде країною для творчого особистого розвитку".

"Брати на себе відповідальність потрібно за законом".

Як змінилася наша Білорусь, так і ми. Готовність білорусів брати на себе відповідальність за долю країни очевидна. І ступінь цієї відповідальності встановлюватимуть самі люди. Але за законом! Не на вулицях та площах, а через правові відносини,

– йдеться у програмі з очевидною алюзією на протести.

Нагадаємо. Головна опонентка Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі, лідерка опозиції Світлана Тихановська зібрала, ймовірно, найбільш масовий мітинг за останні 10 років у Мінську. На зустріч із кандидаткою у президенти 30 липня прийшло майже 30 тисяч людей.

Зміни почнуться з Конституції

"Почнемо з Конституції. Під час загальнонаціональної дискусії білоруси визначатимуть свої права, свободи та обов'язки, а також повноваження органів державної влади", – анонсовано в програмі.

З'явилася інформація, що Лукашенко вже доручив нинішньому складу парламенту разом з експертами підготувати варіант ймовірних змін до Конституції.

Як пише "Белта", у зверненні до народу Олександр Лукашенко зазначив, що наразі існують зовсім інші потреби, і Конституція повинна не тільки їм відповідати, а й на кілька кроків випереджати суспільний розвиток.

За його словами, пропозиції можуть бути різні, зокрема в галузі партійного будівництва, перерозподілу повноважень між органами державної влади.

Я особисто готовий до будь-яких змін, якщо вони будуть на користь народу і якщо ви до них готові,

– казав Олександр Лукашенко.

Але головне – Конституція не повинна провокувати політичну кризу, викликати параліч управлінської системи, як це було в середині 90-х, підкреслив Лукашенко.

Внесення правок у Росії і "обнулення Путіна"

Нещодавно змінити Конституцію спромоглися у Росії. До головного зводу законів внесли 206 правок. Вони стосуються багатьох сфер життя росіян: судочинства, соціальної політики та навіть одностатевих шлюбів. Проте основна з них – обнулення путінських термінів, які дозволяють йому і надалі балотуватися у президенти.