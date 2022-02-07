Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Такой шаг вряд ли усилит боевую способность белорусской армии.

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По словам Жданова, Лукашенко должно беспокоить количество вооруженных сил России, которые входят в Беларусь. При этом главным вопросом будет то, вернутся ли они после учений домой.

Справка. Россия стягивает свои войска и технику в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022". Первые подразделения войск прибыли в январе 2022 года.

Как рассказал военный эксперт, Лукашенко может вооружать спасателей, чтобы в любой момент иметь возможность противостоять российским вооруженным силам.

Лукашенко превращает Беларусь в полицейское государство. Для того, чтобы удержать власть, ему нужно как можно больше силовиков. Олег Жданов Военный эксперт

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Жданов рассказал о вооружении спасателей в Беларуси: смотрите видео

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