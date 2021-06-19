Самопровозглашенный президент также высказался о решении украинских властей закрыть небо для белорусских самолетов. Он назвал его "гадким".
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"Смотрите, мы спасаем их людей и будем спасать. Люди же ни в чем не виноваты. А они закрыли нам небо", – возмутился белорусский диктатор.
Политик пожаловался, что белорусам, которые хотят попасть, например, на отдых в Турцию или Египет, приходится лететь на 40 – 45 минут дольше, минуя территорию Украины. И добавил, что "другие авиакомпании пока напрямую летают".
Хотя мы сейчас ведем диалог. Если Украина закрыла нам пролет, то и мы не будем с Украины принимать самолеты. Надо создать равные условия для наших самолетов "Белавиа",
– подчеркнул он.
"Если мы таким путем летим, то и других заставим так лететь к нам в Беларусь", – пригрозил самопровозглашенный президент Беларуси.
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Украина еще в мае прекратила прямое авиасообщение с Беларусью
- С полуночи 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Это ответ на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.
- Согласно решению Кабмина, украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
- В то же время пограничникам поручили прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.