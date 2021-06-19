Самопровозглашенный президент также высказался о решении украинских властей закрыть небо для белорусских самолетов. Он назвал его "гадким".

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"Смотрите, мы спасаем их людей и будем спасать. Люди же ни в чем не виноваты. А они закрыли нам небо", – возмутился белорусский диктатор.

Справка. Вероятно, Лукашенко имеет в виду украинцев, которые получают в Беларуси медицинскую помощь – трансплантацию органов, костного мозга, иммунотерапию.

Политик пожаловался, что белорусам, которые хотят попасть, например, на отдых в Турцию или Египет, приходится лететь на 40 – 45 минут дольше, минуя территорию Украины. И добавил, что "другие авиакомпании пока напрямую летают".

Хотя мы сейчас ведем диалог. Если Украина закрыла нам пролет, то и мы не будем с Украины принимать самолеты. Надо создать равные условия для наших самолетов "Белавиа",

– подчеркнул он.

"Если мы таким путем летим, то и других заставим так лететь к нам в Беларусь", – пригрозил самопровозглашенный президент Беларуси.

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