Самопроголошений президент також висловився про рішення української влади закрити небо для білоруських літаків. Він назвав його "гидким".
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"Дивіться, ми рятуємо їхніх людей і будемо рятувати. Люди ж ні у чому не винні. А вони закрили нам небо", – обурився білоруський диктатор.
Політик поскаржився, що білорусам, які хочуть потрапити, наприклад, на відпочинок у Туреччину чи Єгипет, доводиться летіти на 40 – 45 хвилин довше, оминаючи територію України. Й додав, що "інші авіакомпанії поки що напряму літають".
Хоча ми зараз ведемо діалог. Якщо Україна закрила нам проліт, то й ми не будемо з України приймати літаки. Треба створити рівні умови для наших літаків "Белавіа",
– підкреслив він.
"Якщо ми таким шляхом летимо, то ми й інших заставимо так летіти до нас у Білорусь", – пригрозив самопроголошений президент Білорусі.
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Україна ще у травні припинила пряме авіасполучення з Білоруссю
- Від опівночі 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Це відповідь на інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську.
- Згідно з рішенням Кабміну, українським авіакомпаніям і літакам заборонили виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі.
- Водночас прикордонникам доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь, у митних пунктах аеропортів.