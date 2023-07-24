Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович. Как известно, после мятежа Евгения Пригожина часть его наемников передислоцируется в Беларусь.
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"Понятно, что Лукашенко не делает эти заявления без согласования с Путиным. Это спланированная акция", – констатировал Рейтерович.
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Диктаторы могут рассматривать два варианта:
- информационный шантаж, чтобы давить на страны НАТО;
- начало реализации сценария по интернационализации войны.
На что рассчитывают Россия и Беларусь
Владимир Путин понимает, что ситуация в Украине входит в тупик. Он не может заставить Киев сесть за стол переговоров и учесть интересы России.
Поэтому диктатор пытается вовлечь в эту историю страны НАТО для максимального повышения ставок. Однако все его усилия могут оказаться тщетными.
Провокации на границе с Польшей: основное
- В Беларусь продолжают прибывать наемники Евгения Пригожина. Так, 23 июля заметили уже 10 колонну, направлявшуюся в лагерь под Осиповичами.
- На границе с Польшей продолжаются учения беларусской армии с вагнеровцами. Евгений Пригожин заявил, что вместе со своими наемниками сделают беларусскую армию "второй в мире".
- Аналитики ISW проанализировали угрозы самопровозглашенного президента Беларуси походом на Польшу с вагнеровцами. Там считают, что боевики не имеют достаточно военной мощи для наступления на Украину или Польшу.