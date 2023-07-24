Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович. Как известно, после мятежа Евгения Пригожина часть его наемников передислоцируется в Беларусь.

Вашему вниманию "Ноют о походе на Польшу": Лукашенко снова показывал Путину карты и жаловался на вагнеровцев

"Понятно, что Лукашенко не делает эти заявления без согласования с Путиным. Это спланированная акция", – констатировал Рейтерович.

Почему Лукашенко угрожает Польше вагнеровцами: смотрите видео

Диктаторы могут рассматривать два варианта:

информационный шантаж, чтобы давить на страны НАТО;

начало реализации сценария по интернационализации войны.

На что рассчитывают Россия и Беларусь

Владимир Путин понимает, что ситуация в Украине входит в тупик. Он не может заставить Киев сесть за стол переговоров и учесть интересы России.

Поэтому диктатор пытается вовлечь в эту историю страны НАТО для максимального повышения ставок. Однако все его усилия могут оказаться тщетными.

Обратите внимание! На фоне прибытия вагнеровцев в Беларусь в Польше сообщили об усилении охраны границы. В Кремле это восприняли как угрозу территориальной целостности Беларуси и заявили, что любая агрессия против союзной страны будет считаться нападением на Россию.

Провокации на границе с Польшей: основное