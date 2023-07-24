Це 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович. Як відомо, після заколоту Євгенія Пригожина частина його найманців передислоковується до Білорусі.

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"Зрозуміло, що Лукашенко не робить ці заяви без погодження з Путіним. Це спланована акція", – констатував Рейтерович.

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Диктатори можуть мати на меті два варіанти:

інформаційний шантаж, щоб тиснути на країни НАТО;

початок реалізації сценарію з інтернаціоналізації війни.

На що розраховують Росія та Білорусь

Владімір Путін розуміє, що ситуація в Україні заходить у глухий кут. Він не може змусити Київ сісти за стіл перемовин і врахувати інтереси Росії.

Тому диктатор намагається втягнути в цю історію країни НАТО для максимального підвищення ставок. Однак всі його зусилля можуть виявитися марними.

Зверніть увагу! На тлі прибуття вагнерівців до Білорусі у Польщі повідомили про посилення охорони кордону. У Кремлі це сприйняли як загрозу територіальної цілісності Білорусі та заявили, що будь-яку агресію проти союзної країни вважатимуть нападом на Росію.

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