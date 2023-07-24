Це 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович. Як відомо, після заколоту Євгенія Пригожина частина його найманців передислоковується до Білорусі.

До вашої уваги "Ниють про похід на Польщу": Лукашенко знову показував Путіну карти й скаржився на вагнерівців

"Зрозуміло, що Лукашенко не робить ці заяви без погодження з Путіним. Це спланована акція", – констатував Рейтерович.

Чому Лукашенко погрожує Польщі вагнерівцями: дивіться відео

Диктатори можуть мати на меті два варіанти:

  • інформаційний шантаж, щоб тиснути на країни НАТО;
  • початок реалізації сценарію з інтернаціоналізації війни.

На що розраховують Росія та Білорусь

Владімір Путін розуміє, що ситуація в Україні заходить у глухий кут. Він не може змусити Київ сісти за стіл перемовин і врахувати інтереси Росії.

Тому диктатор намагається втягнути в цю історію країни НАТО для максимального підвищення ставок. Однак всі його зусилля можуть виявитися марними.

Провокації на кордоні з Польщею: основне

  • До Білорусі продовжують прибувати найманці Євгенія Пригожина. Так, 23 липня помітили вже 10 колону, що прямувала до табору під Осиповичами.
  • На кордоні з Польщею тривають тренування білоруської армії з вагнерівцями. Євгеній Пригожин заявив, що разом зі своїми найманцями зроблять білоруську армію "другою у світі".
  • Аналітики ISW проаналізували погрози самопроголошеного президента Білорусі походом на Польщу з вагнерівцями. Там вважають, що бойовики не мають достатньо військової потуги для наступу на Україну чи Польщу.