Це 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович. Як відомо, після заколоту Євгенія Пригожина частина його найманців передислоковується до Білорусі.
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"Зрозуміло, що Лукашенко не робить ці заяви без погодження з Путіним. Це спланована акція", – констатував Рейтерович.
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Диктатори можуть мати на меті два варіанти:
- інформаційний шантаж, щоб тиснути на країни НАТО;
- початок реалізації сценарію з інтернаціоналізації війни.
На що розраховують Росія та Білорусь
Владімір Путін розуміє, що ситуація в Україні заходить у глухий кут. Він не може змусити Київ сісти за стіл перемовин і врахувати інтереси Росії.
Тому диктатор намагається втягнути в цю історію країни НАТО для максимального підвищення ставок. Однак всі його зусилля можуть виявитися марними.
Провокації на кордоні з Польщею: основне
- До Білорусі продовжують прибувати найманці Євгенія Пригожина. Так, 23 липня помітили вже 10 колону, що прямувала до табору під Осиповичами.
- На кордоні з Польщею тривають тренування білоруської армії з вагнерівцями. Євгеній Пригожин заявив, що разом зі своїми найманцями зроблять білоруську армію "другою у світі".
- Аналітики ISW проаналізували погрози самопроголошеного президента Білорусі походом на Польщу з вагнерівцями. Там вважають, що бойовики не мають достатньо військової потуги для наступу на Україну чи Польщу.