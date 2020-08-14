Лукашенко пригрозил забастовщикам упадком и говорит, что рабочих "раскачивают"
С понедельника в Беларуси происходят забастовки на предприятиях: бастуют как гиганты промышленности, так и частные офисы. Лукашенко специфически отреагировал на протесты и сказал, что останавливаться нельзя, если страна хочет развития.
Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по работе строительной отрасли, передает БЕЛТА. Он пригрозил: если остановятся предприятия, конкуренты из России и Канады их обгонят.
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В целом Лукашенко считает забастовки раскачиванием трудовых коллективов, а митингующих иронично назвал "свядомыми". А в отношении тех, кто не выходит на работу, у Лукашенко позиция "не хотите – увольняйтесь":
Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим,
– отметил он.
В забастовках Лукашенко видит такое следствие: если остановятся предприятия Беларуси, Россия и Канада на рынке их перегонят, поставляя свой товар.
Также отметил: сейчас он в Беларуси и никуда не выезжал из страны, якобы убегая.
Для начала я, пока жив и не за границей, как здесь некоторые наши уважаемые свядомые раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли,
– отметил Лукашенко в характерном для него тоне.
Забастовки на заводах в Беларуси: главное
- Всенародная забастовка началась еще в понедельник 10 августа.
- По идее активистов забастовка должна была остановить работу основных предприятий страны. Так митингующие хотели выразить протест против насилия силовиков.
- Одними из самых активных забастовщиков являются рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова. Именно здесь в первый день протестов митингующих разгоняли омоновцы и даже произошли задержания.
- Самые крупные забастовки прошли также на Белорусском металлургическом заводе в Жлобино, БелАзе в Жодино, Химволокно и Гродно Азот в Гродно.