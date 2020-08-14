С понедельника в Беларуси происходят забастовки на предприятиях: бастуют как гиганты промышленности, так и частные офисы. Лукашенко специфически отреагировал на протесты и сказал, что останавливаться нельзя, если страна хочет развития.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по работе строительной отрасли, передает БЕЛТА. Он пригрозил: если остановятся предприятия, конкуренты из России и Канады их обгонят.

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В целом Лукашенко считает забастовки раскачиванием трудовых коллективов, а митингующих иронично назвал "свядомыми". А в отношении тех, кто не выходит на работу, у Лукашенко позиция "не хотите – увольняйтесь":

Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим,

– отметил он.

В забастовках Лукашенко видит такое следствие: если остановятся предприятия Беларуси, Россия и Канада на рынке их перегонят, поставляя свой товар.

Также отметил: сейчас он в Беларуси и никуда не выезжал из страны, якобы убегая.

Для начала я, пока жив и не за границей, как здесь некоторые наши уважаемые свядомые раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли,

– отметил Лукашенко в характерном для него тоне.

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