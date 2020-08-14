Від понеділка у Білорусі відбуваються страйки на підприємствах: бастують як гіганти промисловості, так і приватні офіси. Лукашенко специфічно відреагував на протести і сказав, що спинятися не можна, якщо країна хоче розвитку.

Про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді щодо роботи будівельної галузі, передає БЕЛТА. Він пригрозив: якщо спиняться підприємства, конкуренти з Росії і Канади їх обженуть.

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Загалом Лукашенко вважає страйки розгойдуванням трудових колективів, а мітингувальників іронічно назвав "свядомими". А щодо тих, хто не виходить на роботу у Лукашенка позиція "не хочете – звільняйтеся":

Наша позиція однозначна: ми в тяжкі часи пандемії нікого не нахиляли, не змушували. І тут теж ми нікого не повинні тримати. Якщо люди хочуть працювати – будь ласка. Ось робота, приходьте, працюйте. Якщо людина не хоче працювати, ми ж його на аркані не затащимо,

– зазначив він.

У страйках Лукашенко бачить такий наслідок: якщо спиняться підприємства Білорусі, Росія і Канада на ринку їх переженуть, поставляючи свій товар.

Також зазначив: зараз він у Білорусі і нікуди не виїжджав з країни, нібито тікаючи.

Я, поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні свядомі розкручують: Президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі,

– зазначив Лукашенко у характерному для нього тоні.

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