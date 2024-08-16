Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что Путин таким образом использует Лукашенко, чтобы он донес важный для России месседж. Сам глава Кремля пока должен придерживаться воинственной позиции.

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Угроз пока нет

Путин сразу после прорыва российской границы в Курской области был обязан сказать о "невозможности" ведения переговоров с Украиной.

Однако со стороны России не было никаких заявлений о ядерной эскалации конфликта. Хотя с начала полномасштабного вторжения со стороны российского руководства прозвучало по крайней мере 10 ядерных угроз.

Российские власти угрожали применить ядерное оружие в ответ, в частности, если Украина ударит по оккупированному Крыму, если Германия передаст ВСУ свои танки, если Гаагский суд не отменит ордер на арест Путина, если истребители F-16 будут вылетать с аэродромов в Польше и тому подобное.

Однако уже 10 дней как продолжается операция в Курской области, но никакой ядерной угрозы от Кремля не было. Это можно объяснить только тем, что россияне пытаются именно сейчас проводить закулисные переговоры с США и, например, Германией, чтобы они уговорили Украину любым способом выйти из Курской области, и Россия сделает вид, что ничего не было,

– предположил Михаил Шейтельман.

В то же время Путин не может говорить о переговорах, по мнению политолога, потому что тогда ему придется оправдываться перед россиянами, почему он это делает, когда на российской территории проводит спецоперацию ВСУ.

Поэтому вместо себя Путин не впервые отправил Лукашенко озвучивать нужные ему месседжи. К тому же в России верят в его способности. Он когда-то остановил горячую фазу войны, когда были заключены "Минские соглашения", а также смог остановить Евгения Пригожина, когда тот шел на Москву. Тогда все военно-политическое руководство России сбежало, и последний, кто встал на защиту Москвы, был Лукашенко. Поэтому его и сейчас попросили встать на "защиту России",

– отметил он.

К слову, Лукашенко 15 августа призвал закончить российско-украинскую войну переговорами. Мол, "сядем за стол переговоров и закончим эту драку". Она по его словам, не нужна "ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам".