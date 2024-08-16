Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що Путін у такий спосіб використовує Лукашенка, щоб він доніс важливий для Росії меседж. Сам очільник Кремля наразі має дотримуватись войовничої позиції.

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Ядерних погроз наразі немає

Путін одразу після прориву російського кордону у Курській області був зобов'язаний сказати про "неможливість" ведення переговорів з Україною.

Проте з боку Росії не було жодних заяв щодо ядерної ескалації конфлікту. Хоча з початку повномасштабного вторгнення з боку російського керівництва прозвучало принаймні 10 ядерних погроз.

Російська влада погрожувала застосувати ядерну зброю у відповідь, зокрема, якщо Україна вдарить по окупованому Криму, якщо Німеччина передасть ЗСУ свої танки, якщо Гаазький суд не скасує ордер на арешт Путіна, якщо винищувачі F-16 вилітатимуть з аеродромів у Польщі тощо.

Проте вже 10 днів як триває операція в Курській області, але жодної ядерної загрози від Кремля не було. Це можна пояснити тільки тим, що росіяни намагаються саме зараз проводити залаштункові переговори з США та, наприклад, Німеччиною, щоб вони вмовили Україну у будь-який спосіб вийти з Курської області, і Росія удасть, що нічого не було,

– припустив Михайло Шейтельман.

Водночас Путін не може говорити про перемовини, на думку політолога, тому що тоді йому доведеться виправдовуватись перед росіянами, чому він це робить, коли на російській території проводить спецоперацію ЗСУ.

Тому замість себе Путін не вперше відправив Лукашенка озвучувати потрібні йому меседжі. До того ж в Росії вірять в його здібності. Він колись зупинив гарячу фазу війни, коли були укладені "Мінські угоди", а також зміг зупинити Євгенія Пригожина, коли той йшов на Москву. Тоді все військово-політичне керівництво Росії втекло, а останній, хто встав на захист Москви, був Лукашенко. Тому його і зараз попросили встати на "захист Росії",

– зазначив він.

До слова, Лукашенко 15 серпня закликав закінчити російсько-українську війну перемовинами. Мовляв, "сядемо за стіл переговорів та закінчимо цю бійку". Вона за його словами, не потрібна "ані українському народу, ані росіянам, ані білорусам".