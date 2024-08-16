З осені 2022 року, після того, як російські війська втекли з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, після контрнаступу на Харківщині, у Москві не бачили особливої потреби у захисті свого кордону з північними регіонами України. Саме тому власне став можливим наступ у Курській області, якого у Кремлі зовсім не чекали.

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Відповідь Кремля "слабувата"

В Інституті вивчення війни зазначають, що наразі реакція російського керівництва на Курську операцію є нефективною.

Так, 15 серпня міністр оборони Бєлоусов оголосив про створення "координаційної ради" щодо безпекової ситуації у Бєлгородській Брянській і Курській областях. За словами посадовця, "рада" має на меті збільшити підтримку російських сил, які обороняють державний кордон.

Водночас Бєлоусов не пояснив, як новостворена "рада" буде співпрацювати з вже існуючою структурою, яку Кремль створив, коли 9 серпня доручив ФСБ провести антитерористичну операцію в прикордоннних регіонах.

В ISW вважають, що координаційна рада міністерства оборони та антитерористична операція ФСБ, ймовірно, створюватимуть подальшу плутанину щодо того, які структури за які аспекти російської оборонної операції в Курській області відповідають. Це своєю чергою може призвести до тертя між ФСБ і російськими військовими.

Путін надав МО Росії, ФСБ і Росгвардії в Курській області завдання, що збігаються, і ці організації досі не зробили видимих ​​кроків для встановлення більш чіткого розподілу відповідальності,

– наголосили аналітики.

Натомість Кремль більше приділяє уваги не практичному захисту кордону, а створенню вигідного йому інформпростору, в якому переважатимуть вибрані російські мілблогери та визнані російські державні пропагандисти.

Також експерти підкреслили, що наступ України в Курській області розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного браку уявлень.