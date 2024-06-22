Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 21 червня.

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ISW про виправдання Путіна щодо застосування ядерної зброї

У звіті йдеться, що Путін продовжує озвучувати ядерні погрози в рамках своєї інформаційної кампанії. Вони спрямовані на те, аби перешкодити подальшій підтримці країнами Заходу України та підірвати зусилля міжнародного співтовариства щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги в загарбницькій війні Росії проти України.

Зокрема, зазначається, що під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня Путін заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі. Кремлівський диктатор зазначив, що Росія також працює над збільшенням свого типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва.

Також Інститут вивчення війни зазначив, що під час прес-конференції у В'єтнамі 20 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".

Путін, імовірно, помилково прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли чинна ядерна доктрина Росії дозволить застосування ядерної зброї,

– йдеться у звіті ISW.

Крім цього, аналітики ISW також вважають, що заява Путіна від 21 червня є продовженням його нещодавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з вироблення спільної стратегічної мети – рішучої перемоги над російським вторгненням, яке, за задумом Заходу, повинно було б стати кінцевою метою війни в Україні.

За словами аналітиків, загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування.