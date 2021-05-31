Пахан велел: как Лукашенко с Путиным обнимались

Приплыл. Публично Кремль полностью встал на сторону белорусского воздушного пирата в инциденте с захватом ирландского лайнера, пленением блогера Протасевича и гражданки РФ Сапеги.

Почти сразу посыпались заявления песковых-лавровых, в Минск на переговоры демонстративно отправили Мишустина, а российские госканалы заполнили сюжеты об "нацисте-экстремисте" Протасевиче и очередных "бездоказательных обвинениях Запада".

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Сам же минский Таракан лично побежал (если, конечно, не вызвали) к Обнуленышу за поддержкой. Взял подмышку сынульку Колю и прибыл в сочинскую резиденцию.

Там 29 мая диктаторы совершили на яхте морскую прогулку. Дежурно улыбались, обнимались...

Путин, видимо, пообещал поддержать того везде и во всем против треклятого Запада – "На земле, в небесах и... на море! И не беда, что последнего у Беларуси нет. Можно воспользоваться российским, общим, "союзным".

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Как сообщает тг-канал "Пул Первого", хозяин предложил гостю искупаться в Черном море, температура которого составляла +16°С.

Одному! Сам не полез.

Лукашенко в одиночку искупался в Черном море / Фото Пул Первого

Как в "Джентльменах удачи" – ныряй, быстро! И нашкодивший Лукашенко нырнул в прохладную водицу с натянутой улыбкой, как пахан велел. В общем, сделали в Сочи из батьки первого белорусского адмирала. А, может быть, будущего морского пирата.

Как только в Кремле решат убрать его из Беларуси (теперь после изоляции со стороны Запада это сугубо технический вопрос времени), можно отправить промышлять в российских, крымских и нейтральных территориальных водах – брать на абордаж уже морские лайнеры.

На худой конец, нырять для Путина за ̶ш̶л̶е̶м̶о̶м̶ ̶А̶л̶е̶к̶с̶а̶н̶д̶р̶а̶ ̶М̶а̶к̶е̶д̶о̶н̶с̶к̶о̶г̶о̶ греческими амфорами.