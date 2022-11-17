Лукашенко рассказал местным пропагандистским СМИ историю молодости. Он заявил, что когда-то разогнался на тракторе МТЗ-50 до 280 километров в час.

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Очередная басня Лукашенко

Он отметил, что испугался тогда, потому что думал, что взлетит. Журналисты же, улыбаясь, кивали белорусскому диктатору.

Однако есть одно "но", МТЗ-50 выпускался в СССР с 1962 года. Его максимальная скорость составляет 50 км/ч. И все же это не остановило юного диктатора.

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Подарок для Путина

Тема тракторов для Лукашенко особенная. Недавно один из них он подарил российскому диктатору Владимиру Путину на день рождения.

Лукашенко подарил Путину на 70-летие трактор "Беларус". Он отметил, что сам же на таком работает. Тогда самопровозглашенный президент Беларуси добавил: "Вырастим и в Европу, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам".

Он также добавил, что к трактору идет в комплекте навесная сеялка.

Лукашенко учил пропагандистов рубить дрова

Напомним, что недавно устроил шоу для журналистов, где решил показать, как правильно рубить дрова.

Затем самопровозглашенный президент решил вспомнить соседние страны – Литву, Латвию и Польшу. По его словам, там все вроде бы плохо с энергоресурсами, а вот в Беларуси все хорошо – пропагандисты даже соревнуются, кто лучше рубит дрова.

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