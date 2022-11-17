Лукашенко розповів місцевим пропагандистським ЗМІ історію з молодості. Він заявив, що колись розігнався на тракторі МТЗ-50 до 280 кілометрів на годину.

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Чергова байка Лукашенка

Він зазначив, що злякався тоді, бо думав, що злетить. Журналісти ж усміхаючись кивали білоруському диктаторові.

Однак є одне "але", МТЗ-50 випускався в СРСР з 1962 року. Його максимальна швидкість становить 50 кілометрів на годину. Та все ж, це не зупинило юного диктатора.

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Подарунок для Путіна

Тема тракторів для Лукашенка є особливою. Нещодавно один із них він подарував російському диктатору Владіміру Путіну на день народження.

Лукашенко подарував Путіну на 70-річчя трактор "Беларус". Він зазначив, що сам же на такому працює. Тоді самопроголошений президент Білорусі додав: "Виростимо і в Європу, щоб не голодували, щоб не крали в Україні хліб, а везли бідним країнам".

Він також додав, що до трактора йде у комплекті навісна сівалка.

Лукашенко вчив пропагандистів рубати дрова

Нагадаємо, що нещодавно влаштував шоу для журналістів, де вирішив показати, як правильно рубати дрова.

Потім самопроголошений президент вирішив згадати сусідні країни – Литву, Латвію і Польщу. За його словами, там усе нібито погано з енергоресурсами, а от в Білорусі все добре – пропагандисти навіть змагаються, хто краще рубає дрова.

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