Сейчас для Лукашенко главное отцепиться от прихотей Путина . Об этом 24 каналу сказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

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Готов знать все

Белорусский диктатор готов отдать русскому ржавеющие советские запасы и серьезной угрозы не несут.

"Он готов пожертвовать этими запасами. А что дальше будет – он надеется на поддержку Путина. Но будет ли Путин эту поддержку? Остается ли он вообще у власти? Так далеко ему трудно ему представить", – говорит Калиновский.

По мнению журналиста, через некоторое время Лукашенко станет говорить, что он пытался поддержать и спасти украинцев. Мол, Беларусь даже дает им убежище и гражданство. Его риторика, подчеркивает Калиновский, изменится.

Лукашенко стал более сдержанным. Он уже не говорит о денацификации, свержении правительства и "захват Киева за три дня". Сейчас он говорит о том, как подготовить оружие, танки и части Беларуси с учетом опыта войны в Украине.

– отмечает журналист "Радио Свобода".

Сегодня белорусский диктатор исследует беспилотников на полигонах и думает, как улучшить защиту белорусских танков. "Он изучает все аспекты российско-украинской войны, чтобы использовать в своих вооруженных силах", – отмечает Калиновский.

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Решится ли Лукашенко вступить в войну

Вопрос вероятного нападения Беларуси на Украину остается актуальным. Дипломат Роман Бессмертный считает, что Путин и Лукашенко введут войска, однако сначала дождутся ошибки Генштаба ВСУ. В то же время, отмечает Калиновский, конкретных сигналов о том, что происходит активная подготовка к наступлению, по состоянию на сегодняшний день нет.

В настоящее время страна готова помогать оружием, предоставлять аэродромы для ударов по Украине и обучать "мобиков". Однако вступать в войну Беларусь не готова.

"Настроения у белорусов абсолютно мирные. После Афганистана они вообще нигде не воевали – даже миротворцами не были, в отличие от украинских солдат. После шокирующей истории Афганской войны, где погибли белорусы, это было запрещено конституцией. Желания и умения воевать у белорусских военных нет" , – уверяет журналист.