3 ноября состоялось совместное заседание коллегий минстерств обороны России и Белоруссии, где Шойгу и Хренин обсуждали дальнейшие планы на 2023 год. Конечно, на широкую аудиторию никаких планов они не озвучивали, но и опасных заявлений, указывающих на очень плохой сценарий, тоже не было. Об этом 24 каналу сказал корреспондент "Радио Свобода" из Беларуси Валерий Калиновский.

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Поможем чем сможем

В настоящее время фиксируют очень серьезные перевозки белорусских танков и артиллерийских боеприпасов. Это достаточно заметные объемы для армии Белоруссии. Кроме того, страна предоставляет свои аэродромы для того, чтобы оттуда Россия атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе.

"Это свидетельствует о том, что именно таким образом она готова помогать. О возможности большого нападения с территории Беларуси белорусских и российских солдат на Украину – все это откладывается, пока не будут сформированы какие-то серьезные группировки", – сказал корреспондент "Радио Свобода" из Беларуси.

Известно, что в Беларусь приехало 3-4 тысячи российских "мобиков", они размещены на двух полигонах, их обучают. Белорусская армия тоже продолжает обучение. Но говорить о том, что она готовится бок о бок с российскими захватчиками пойти на Украину – пока рано.

Мы 8 месяцев об этом говорим, но этого не случилось. Я надеюсь, что этого не произойдет. Это не нужно ни белорусскому народу, не имеющему территориальных претензий к Украине, ни солдатам, которые будут вынуждены погибать за путинские дворцы и мечты о восстановлении Советского Союза. Наверное, это не нужно и Лукашенко, но кто с ним сейчас считается?

– уверяет Калиновский.

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Белорусы не хотят воевать

По состоянию на сегодняшний день в Институте изучения войны риск нападения со стороны Беларуси считают минимальным. Кроме этого, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отмечает, что в белорусской армии настроения разительно отличаются от господствующих в российской.

"Настроения у белорусов абсолютно мирные. После Афганистана они вообще нигде не воевали – даже миротворцами не были, в отличие от украинских солдат. После шокирующей истории Афганской войны, где погибли белорусы, это было запрещено конституцией. Желания и умения воевать у белорусских военных нет", – акцентирует корреспондент.

Калиновский отмечает, что если бы приказ таки был отдан – сложно спрогнозировать, как развивались бы события дальше. Впрочем, белорусский диктатор является фактическим участником агрессии против Украины с 24 февраля.

Да, Лукашенко как личность, как его власть, как его министры – они способствуют войне, они пособники, они предоставляют территорию, они проводят провоенную антиукраинскую пропаганду. То, что Украина отвлекает свои силы на севере у белорусской границы – это тоже часть войны,

– отметил Калиновский.

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Действительно, на фоне совместного развертывания войск России и Белоруссии угроза для Украины растет. В Генштабе ВСУ объяснили, что Россия перебрасывает в Беларусь своих "мобиков". Скорее всего, они без опыта, без обучения и не очень хотят воевать.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подчеркнул, что в настоящее время наши бойцы не фиксируют признаки формирования наступательных группировок врага. Известно, что этот процесс требует подготовки военнослужащих и занимает некоторое время. Как утверждает Громов, это может быть не раньше чем через 2-3 месяца.