Накануне госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что милитаризация Польши и ее агрессивные намерения вызывают беспокойство. 4 ноября также состоялась совместная коллегия министерства обороны России и Беларуси, где встретились Хренин из Шойгу. Все тезисы, которые озвучивают Вольфович, Шойгу и Хренин – абсолютно одинаковы. Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

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Вольфович – креатура Кремля

По словам оппозиционера, Вольфович не является полностью контролируемой фигурой Лукашенко. Он – креатура Кремля. Это уроженец Калуги, окончивший академию генштаба штамма вооруженных сил России, как и его первый заместитель Павел Муравейко. Один был начальником генерального штаба, а другой – заместителем начальника генерального штаба, начальником главного оперативного управления генштаба вооруженных сил Беларуси.

Их связывают достаточно длинные отношения. Оттуда идет, в частности, русский след. Это фигуры, бесспорно находящиеся под влиянием Москвы, об этом говорит даже поведение и манера общения Вольфовича с Лукашенко. Все-таки прослеживается там определенная нотка независимости, попытка показать: "ты для меня босс, но есть еще "более" босс, он главнее",

– объяснил Латушко.

Поэтому влияние Кремля там безусловное. Это ошибки белорусского диктатора, акцентирует Латушко, которые он совершил не вчера, а допускал в течение 28 лет.

"Если сейчас проанализировать, сколько выходов из России в силовых структурах Беларуси за это время находилось, сколько сейчас находится – это катастрофично, потому что это серьезная угроза независимости национальных интересов Беларуси, но сегодня это становится личной угрозой для Лукашенко", – убежден Латушко.

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Лукашенко хочет продемонстрировать Путину свою преданность

Решится ли Лукашенко снять с должности Вольфовича – вопрос спорный. Теоретически, считает оппозиционер, Лукашенко может все, что угодно – он диктатор. Вопрос о том, к каким последствиям это приведет.

"Понятно, что сегодня не отвечает интересам Лукашенко снимать с должности Вольфовича – это будет воспринято как антимосковский жест, против Путина, против Кремля, против элиты вооруженных сил, министерства обороны, совбеза, секретариата совбеза России", – говорит Павел Латушко.

По его мнению, Лукашенко не решится на такие шаги. На сегодняшний день для него это смерти подобно.

Это может привести к дальнейшему развитию цепочки событий, когда доверие Путина к Лукашенко уменьшится, и тогда возникает вопрос замены Лукашенко на этом престоле, который он незаконно удерживает.

– отметил Латушко.

Он отмечает, что Лукашенко ездит к Путину не только для того, чтобы выбить деньги. Как правило, в последнее время он ездит, чтобы целовать сапоги кремлевскому диктатору. Он очень хочет проявить свою лояльность, свою безудержную любовь к Путину, чтобы у него не возникло желания убрать Лукашенко в этой ситуации.

"Одна из целей, которую преследует Лукашенко, встречаясь с Путиным, это доказать: я твой, я рубашку на себе порву, я полностью предан тебе", – подытожил белорусский оппозиционер Павел Латушко.