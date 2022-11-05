Напередодні держсекретар радбезу Білорусі Алєксандр Вольфович заявив, що мілітаризація Польщі та її агресивні наміри викликають занепокоєння. 4 листопада також відбулася спільна колегія міністерство оборони Росії та Білорусі, де зустрілися Хрєнін з Шойгу. Усі тези, які озвучують Вольфович, Шойгу та Хрєнін – є абсолютно однаковими. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко.

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Вольфович – креатура Кремля

За словами опозиціонера, Вольфович не є повністю контрольованою фігурою Лукашенком. Він є креатурою Кремля. Це уродженцем Калуги, який закінчив академію генштабу штаму збройних сил Росії, як і його перший заступник Павло Муравейко. Один був начальником генерального штабу, а інший – заступником начальника генерального штабу, начальником головного оперативного управління генштабу збройних сил Білорусі.

Їх пов'язують досить довгі відносини. Звідти йде, зокрема, російський слід. Це постаті, які безперечно перебувають під впливом Москви, про це говорить навіть поведінка і манера спілкування Вольфовича з Лукашенком. Все-таки простежується там певна нотка незалежності, спроба показати: "ти для мене бос, але є ще "босніший" бос, він головніший",

– пояснив Латушко.

Тож вплив Кремля там безумовний. Це помилки білоруського диктатора, акцентує Латушко, які він зробив не вчора, а допускав протягом 28 років.

"Якщо зараз проаналізувати, скільки виходів із Росії в силових структурах Білорусі за цей час перебувало, скільки зараз перебуває – це катастрофічно, бо це серйозна загроза для незалежності національних інтересів Білорусі, але сьогодні це стає особистою загрозою для Лукашенка", – переконаний Латушко.

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Лукашенко хоче продемонструвати Путіну свою відданість

Чи наважиться Лукашенко зняти з посади Вольфовича – питання спірне. Теоретично, вважає опозиціонер, Лукашенко може все що завгодно – він диктатор. Питання у тому, до яких наслідків це призведе.

"Зрозуміло, що сьогодні не відповідає інтересам Лукашенка знімати з посади Вольфовича – це буде сприйнято як антимосковський жест, проти Путіна, проти Кремля, проти еліти збройних сил, міністерства оборони, радбезу, секретаріату радбезу Росії", – говорить Павло Латушко.

На його думку, Лукашенко не зважиться на такі кроки. На сьогодні для нього це смерті подібне.

Це може призвести до подальшого розвитку ланцюжка подій, коли довіра Путіна до Лукашенка зменшиться, і тоді виникає питання заміни Лукашенка на цьому престолі, який він незаконно утримує,

– зауважив Латушко.

Він наголошує, що Лукашенко їздить до Путіна не лише для того, щоб вибити грошей. Як правило, останнім часом він їздить, щоб цілувати кремлівському диктатору чоботи. Він дуже хоче проявити свою лояльність, своє нестримне кохання щодо Путіна, щоб у нього не виникло бажання прибрати Лукашенка в цій ситуації.

"Одна з цілей, яку переслідує Лукашенко, зустрічаючись з Путіним, це довести: я твій, я сорочку на собі порву, я повністю відданий тобі", – підсумував білоруський опозиціонер Павло Латушко.