Об этом свидетельствует указ самопровозглашенного президента Беларуси, обнародованный 7 октября, передает 24 Канал. Соответствующее решение очевидно приняли на фоне частого нарушения воздушного пространства страны российскими дронами камикадзе.

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Лукашенко разрешил сбивать "Шахеды" в Беларуси

Согласно обнародованной информации, документ был принят для нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА.

Речь идет и о сбивании беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляют дистанционным способом или в автоматическом режиме.

В документе указано, что правом на применение оружия и специальных средств по отношению к беспилотникам наряду с военнослужащими и органов внутренних дел наделены также сотрудники других военизированных организаций.

Таким образом, дроны могут сбивать органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы и так далее.

Напомним, в четверг, 3 октября, в Беларусь залетели три "Шахеда", о чем сообщили украинские мониторы. А телеграм-канал "Беларускі Гаюн" написал, что в этот момент над страной находился и вертолёт Лукашенко.