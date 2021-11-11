Лукашенко сказал об оружии с Донбасса для мигрантов на польско-белорусской границе: что это было

В голове белорусского диктатора начались необратимые процессы – он сделал скандальное заявление и разоблачил своих российских подельников. Лукашенко заявил, что в стихийный лагерь нелегальных мигрантов пытаются перебросить оружие с Донбасса.

Дословно: "Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их".

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А теперь, давайте разберём этот сюрреализм поэтапно.

Во-первых, Лукашенко очень интересно отметил – перебрасывают оружие с Донбасса, но не сказал проще – с Украины. Ведь общей границы у Беларуси с украинским регионом Донбасс – НЕТ!

Во-вторых, почему именно с Донбасса? Почему не из, например, Запорожья? Или прямиком из Яворово, где, кстати, с тренировочной миссией находятся солдаты НАТО.

В-третьих, что вообще подразумевает Лукашенко под словом “Донбасс” – его оккупированную Россией часть, или не оккупированную.

В-четвёртых, если Лукашенко имеет ввиду оккупированную часть Донбасса, то понятно, почему он упомянул о постоянном контакте с российской стороной – как же еще, если только не через Россию это оружие может попасть в Беларусь.

В-пятых, если Лукашенко имел ввиду переброску оружия из неоккупированной части Донбасса, через территорию Украины, то возникает вопрос как это возможно? Пограничники Беларуси не работают? И как к нелегалам это оружие может попасть через всю территорию Беларуси – спецслужбы и правоохранительные органы спят?

И главное – нелегалы находятся у границы с Польше в многократном кольце из силовиков – туда комар не пролетит без ведома КГБ.