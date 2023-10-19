Об этом сообщают белорусские СМИ. В то же время подлинные причины такого решения неизвестны, передает 24 Канал.

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Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси 19 октября своим указом постановил уволить посла Игоря Сокола. Этот документ Лукашенко уже подписал и вступил в силу.

Вместе с увольнением Сокола Лукашенко также постановил уволить с должности посла Беларуси в Эстонии Вячеслава Качанова. Какие были причины этого решения представители Лукашенко – не раскрыли.

Стоит отметить, что Сокол уехал из Украины 19 марта 2022, когда заявил, что посольство Беларуси в Украине завершило эвакуацию своих сотрудников.

Тогда на погранпереходе Могилев-Подольский украинский пограничник попытался вручить белорусскому послу "30 серебряников" для тогдашнего председателя белорусского Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо.

Посол Беларуси в Украине получил "30 серебряников": смотрите видео

Обратите внимание! 30 серебряников – аллюзия на библейский сюжет, когда Иуда получил 30 серебряных монет за измену Иисусу Христу. В частности, Иуда подвел римских воинов к месту пребывания Иисуса и других учеников в Гефсиманском саду и указал на него поцелуем.

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