Про це повідомляють білоруські ЗМІ. Водночас достеменні причини такого рішення невідомі, передає 24 Канал.

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Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні

Самопроголошений президент Білорусі 19 жовтня своїм указом постановив звільнити посла Ігоря Сокола. Цей документ Лукашенко вже підписав і він набрав чинності.

Разом зі звільнення Сокола Лукашенко також постановив звільнити з посади посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова. Які були причини цього рішення представники Лукашенка – не розкрили.

Варто зазначити, що Сокол виїхав з України 19 березня 2022 року, коли заявив, що посольство Білорусі в Україні повністю завершило евакуацію своїх співробітників.

Тоді ж на прикордонному переході Могилів-Подільський український прикордонник спробував вручити білоруському послу "30 срібняків" для тодішнього голови білоруського Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо.

Посол Білорусі в Україні отримав "30 срібників": дивіться відео

Зверніть увагу! 30 срібняків – алюзія на біблійський сюжет, коли Юда отримав 30 срібних монет за зраду Ісуса Христа. Зокрема, Юда підвів римських воїнів до місця перебування Ісуса та інших учнів у Гетсиманському саду і вказав на нього поцілунком.

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