Про це повідомляють білоруські ЗМІ. Водночас достеменні причини такого рішення невідомі, передає 24 Канал.
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Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні
Самопроголошений президент Білорусі 19 жовтня своїм указом постановив звільнити посла Ігоря Сокола. Цей документ Лукашенко вже підписав і він набрав чинності.
Разом зі звільнення Сокола Лукашенко також постановив звільнити з посади посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова. Які були причини цього рішення представники Лукашенка – не розкрили.
Варто зазначити, що Сокол виїхав з України 19 березня 2022 року, коли заявив, що посольство Білорусі в Україні повністю завершило евакуацію своїх співробітників.
Тоді ж на прикордонному переході Могилів-Подільський український прикордонник спробував вручити білоруському послу "30 срібняків" для тодішнього голови білоруського Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолія Лаппо.
Посол Білорусі в Україні отримав "30 срібників": дивіться відео
Раніше Зеленський звільнив посла України в Білорусі
- Володимир Зеленський 22 червня підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України у Білорусі. Водночас нового дипломатичного представника президент не призначив.
- Ігоря Кизима призначили послом у Білорусі у 2017 році. Уже 18 квітня 2023 року його викликали у Київ для консультацій після того, як Лукашенко зустрівся з ватажком терористичного формування "ДНР".
- Після того Кизим не повертався у Мінськ. Варто зазначити, що дипломатичні відносини між Україною й Білоруссю наразі не розірвані.