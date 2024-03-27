Лукашенко может разве что демонстрировать свою “храбрость”. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что но на самом деле ее совсем нет, так же как и возможности противостоять НАТО.
Читайте также Джихад режиму Путина: кто такие ИГИЛ-К, зачем устроили казнь россиян и что будут делать дальше
Заявления Лукашенко – обычный шантаж
"Сейчас все это похоже на блеф с поглаживанием собачки. Его слова выглядят комично, потому что страны Балтии – это члены НАТО. Но где НАТО, а где Лукашенко?" – сказал российский оппозиционный политик.
Так что, все его слова – это шантаж и угрозы. На самом деле белорусский диктатор не решится на что-то серьезное. Поэтому последними заявлениями он лишь хотел о себе напомнить и показать якобы является настоящим полководцем, который решает судьбу народа.
Конечно, это блеф, потому что Лукашенко без Путина – это ноль без палочки. Суверенной и независимой Беларуси не существует. С этим уже мало кто поспорит,
– отметил Геннадий Гудков.
Хотя сейчас все это лишь шантаж, но надо понимать, что за ним стоят определенные мысли и решения. Вероятно, Лукашенко обсуждает их вместе с окружением Путина. Отсюда и вытекают его угрозы Литве и другим странам НАТО. Такие слова не могут остаться без внимания Запада.
Поэтому на угрозу, о которой говорит так называемый президент Беларуси, обязательно должен быть ответ. Но пока с политической точки зрения это не более, чем блеф и попытка "полаять на слона",
– подчеркнул Гудков.
Что происходит в Беларуси
- Александр Лукашенко отреагировал на теракт в российском торговом центре. Он сказал, что нападавшие пытались убежать через белорусскую границу, но благодаря мерам безопасности не смогли этого сделать. Далее они якобы бежали в сторону Украины. Однако эти заявления противоречат тому, что ранее говорил Путин о "следе Киева".
- В Беларуси проведут военные учения, во время которых проверят боевую подготовку всех подразделений. Причиной стало учения армии НАТО, которое в конце февраля 2024 года началось возле их границ. В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о возможных фейках, связанные с повторным нападением Беларуси и напомнили, что эта страна регулярно проводит подобные проверки своего войска.
- Лукашенко сообщил, что примет участие в "выборах" президента, которые запланированы на 2025 год. Также он взялся расхваливать "демократию и прозрачность" избирательного процесса. Более того, обратился к "радикалам", которым пригрозил последствиями за якобы будоражение общества.