Лукашенко может разве что демонстрировать свою “храбрость”. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что но на самом деле ее совсем нет, так же как и возможности противостоять НАТО.

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Заявления Лукашенко – обычный шантаж

"Сейчас все это похоже на блеф с поглаживанием собачки. Его слова выглядят комично, потому что страны Балтии – это члены НАТО. Но где НАТО, а где Лукашенко?" – сказал российский оппозиционный политик.

Так что, все его слова – это шантаж и угрозы. На самом деле белорусский диктатор не решится на что-то серьезное. Поэтому последними заявлениями он лишь хотел о себе напомнить и показать якобы является настоящим полководцем, который решает судьбу народа.

Конечно, это блеф, потому что Лукашенко без Путина – это ноль без палочки. Суверенной и независимой Беларуси не существует. С этим уже мало кто поспорит,

– отметил Геннадий Гудков.

Хотя сейчас все это лишь шантаж, но надо понимать, что за ним стоят определенные мысли и решения. Вероятно, Лукашенко обсуждает их вместе с окружением Путина. Отсюда и вытекают его угрозы Литве и другим странам НАТО. Такие слова не могут остаться без внимания Запада.

Поэтому на угрозу, о которой говорит так называемый президент Беларуси, обязательно должен быть ответ. Но пока с политической точки зрения это не более, чем блеф и попытка "полаять на слона",

– подчеркнул Гудков.

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