Лукашенко снова сможет стать президентом: поправки в Конституцию Беларуси поддержали 65,16%

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается покидать свой пост. Он внес поправки в Конституцию, которые вынес на референдум.

В Беларуси состоялся референдум, на котором рассматривались поправки в Конституцию относительно президента страны. Согласно им, один человек не сможет занимать должность президента страны более двух 5-летних сроков.

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Принятие правок позволит Лукашенко снова стать президентом Беларуси, ведь они будут касаться победителя на следующих выборах. Кстати, соответствующие поправки предложил сам друг Путина.

Результаты референдума

Как сообщил белорусский ЦИК, правки в Конституцию, предложенные Лукашенко, поддержали 65,16% граждан. Таким образом, самопровозглашенный президент Беларуси получил возможность баллотироваться на следующих выборах и оставаться в должности в случае победы. Как показали предыдущие выборы, смена политического лидера Беларуси путем голосования выглядит довольно сомнительно.

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