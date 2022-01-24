Заседание Лукашенко собирается провести 27 января. Впрочем, что именно стало причиной, не разглашает.

К теме Лукашенко пригрозил стянуть на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии"

Хочет донести народу суть

В то же время есть предположение, что Лукашенко может выступить с ежегодным обращением к народу и парламенту.

Так как ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что хочет "народу донести суть, соль" в изменениях в Конституцию страны. Мол, сделает это в ближайшее время.

Изменения в Конституцию Беларуси

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому референдум относительно изменений в Конституцию страны состоится 27 февраля.

В указе Лукашенко есть сформулированный вопрос, который собираются вынести на референдум. Дословно он звучит так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь?"

Также в конце декабря 2021 года обнародовали новый проект Конституции Беларуси. Там отмечали, что один человек может быть президентом не дольше, чем в течение 2 сроков. Однако предшественник нового главы государства, то есть Александр Лукашенко, будет фактически неприкосновенным.

Вас может заинтересовать, как Лукашенко продал Беларусь Путину: смотрите видео