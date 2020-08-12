В Беларуси четвертый день продолжаются протесты против объявленных результатов выборов. Тем временем Лукашенко собрал у себя совещание, на котором подчеркнул: "экономика прежде всего" и нужно защищать безопасность граждан.

О ходе совещания сообщает государственное информационное агентство "БелТа"

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Понятно из ситуации, что важнейшими задачами является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления,

– заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и важнейшим вопросом по-прежнему является функционирование экономики. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", – сказал Лукашенко.

Затем зашла речь о трудоустройстве, вопросах идеологии и работе СМИ.

Других упоминаний о протестах и возможности их регулирования не указано. Нет их и на сайте Лукашенко, который также разместил информацию об обсуждении "актуальных вопросов".

Протесты в Беларуси: коротко