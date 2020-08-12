Лукашенко собрал у себя совещание: хочет защитить конституционный строй и экономику
В Беларуси четвертый день продолжаются протесты против объявленных результатов выборов. Тем временем Лукашенко собрал у себя совещание, на котором подчеркнул: "экономика прежде всего" и нужно защищать безопасность граждан.
О ходе совещания сообщает государственное информационное агентство "БелТа"
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Понятно из ситуации, что важнейшими задачами является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления,
– заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и важнейшим вопросом по-прежнему является функционирование экономики. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", – сказал Лукашенко.
Затем зашла речь о трудоустройстве, вопросах идеологии и работе СМИ.
Других упоминаний о протестах и возможности их регулирования не указано. Нет их и на сайте Лукашенко, который также разместил информацию об обсуждении "актуальных вопросов".
Протесты в Беларуси: коротко
- 9 августа в стране прошли президентские выборы.
- По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко получил около 80% голосов избирателей, его главная оппонентка Светлана Тихановская – менее 10%.
- Впрочем, альтернативные экзит-полы и данные голосования по избирательным участкам за рубежом показывают, что на самом деле выборы выиграла Тихановская.
- Членов избирательных комиссий под натиском заставляли подписывать поддельные протоколы с результатами голосования.
- Тысячи белорусов не согласились с таким распределением голосов и вышли на улицы городов с протестами.
- Между ними и силовиками вспыхнули столкновения. Ранения получили десятки людей. Страну всколыхнула волна задержаний.
- Светлана Тихановская опубликовала обращение, в котором призвала белорусов прекратить митинги, чтобы не было кровопролития.
- Силовики задержали более 7 тысяч протестующих.
- За последнюю ночь протестов в Беларуси был травмирован 51 гражданин. И это только по официально подтвержденным данным Минздрава Беларуси.