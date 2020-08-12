У Білорусі четвертий день тривають протести проти оголошених результатів виборів. Тим часом Лукашенко зібрав у себе нараду, на якій наголосив: "економіка передовсім" і потрібно захищати безпеку громадян.

Про перебіг наради повідомляє державна інформаційна агенція "БелТа"

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Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, є забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу та забезпечення нормального функціонування державних органів управління,

– заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що основою і фундаментом всього і найважливішим питанням, як і раніше, є функціонування економіки. "Тому уряду необхідно вжити всіх необхідних додаткових заходів, якщо це потрібно, для функціонування економіки", – сказав Лукашенко.

Опісля зайшла мова про працевлаштування, питання ідеології і роботу ЗМІ.

Інших згадок про протести та можливість їхнього регулювання не зазначено. Немає їх і на сайті Лукашенка, який також розмістив інформацію про обговорення "актуальних питань".

Протести у Білорусі: коротко