Лукашенко зібрав у себе нараду: хоче захистити конституційний лад і економіку
У Білорусі четвертий день тривають протести проти оголошених результатів виборів. Тим часом Лукашенко зібрав у себе нараду, на якій наголосив: "економіка передовсім" і потрібно захищати безпеку громадян.
Про перебіг наради повідомляє державна інформаційна агенція "БелТа"
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Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, є забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу та забезпечення нормального функціонування державних органів управління,
– заявив Лукашенко.
Він підкреслив, що основою і фундаментом всього і найважливішим питанням, як і раніше, є функціонування економіки. "Тому уряду необхідно вжити всіх необхідних додаткових заходів, якщо це потрібно, для функціонування економіки", – сказав Лукашенко.
Опісля зайшла мова про працевлаштування, питання ідеології і роботу ЗМІ.
Інших згадок про протести та можливість їхнього регулювання не зазначено. Немає їх і на сайті Лукашенка, який також розмістив інформацію про обговорення "актуальних питань".
Протести у Білорусі: коротко
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За попередніми даними ЦВК, Олександр Лукашенко отримав приблизно 80% голосів виборців, його головна опонентка Світлана Тихановська – менше, ніж 10%.
- Втім, альтернативні екзитполи і дані голосування з виборчих дільниць за кордоном показують, що насправді вибори виграла Тихановська.
- Членів виборчих комісій під натиском змушували підписувати підроблені протоколи із результатами голосування.
- Тисячі білорусів не погодилися з таким розподілом голосів і вийшли на вулиці міст із протестами.
- Між ними та силовиками спалахнули сутички. Поранення отримали десятки людей. Країну сколихнула хвиля затримань.
- Світлана Тихановська опублікувала звернення, у якому закликала білорусів припинити мітинги, щоб не було кровопролиття.
- Силовики затримали понад 7 тисяч протестувальників.
- за останню ніч протестів у Білорусі був травмований 51 громадянин. І це лише за офіційно підтвердженими даними МОЗ Білорусі.