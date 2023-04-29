"Украинское происхождение" диктатора Лукашенко: правда или миф

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью любит рассказывать басню о своем "украинском происхождении". Однако документальных подтверждений этого у диктатора нет.

Белорусские журналисты провели расследование, в ходе которого было установлено, откуда появились выдумки об "украинских корнях" самопровозглашенного президента. Как выяснилось, этим сказкам уже 20 лет.

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"Между Черниговом и Киевом": как Лукашенко использует сказки об "украинских корнях"

Александр Лукашенко не менее 4 раз упоминал о своем "украинском происхождении". Впервые – во время визита в Украину в 2013 году. Тогда диктатор говорил, что он "тоже хохол". Тогда же самопровозглашенный президент говорил, что в свое время третий Президент Украины Виктор Ющенко предлагал ему исследовать собственную родословную, на что тот, конечно, не согласился.

В следующий раз Лукашенко вспомнил эту сказку во время интервью с Савиком Шустером в 2014 году, мол, ему "болит", то, что происходит в Украине, потому что он это сам "украинец", потому что корни его якобы где-то между Киевом и Черниговом. Кроме того, диктатор сказал, что его младший сын Коля "наполовину украинец". Хотя здесь Лукашенко не дал маха, ведь Ирина Абельская, которая является вероятной мамой Коли, является дочерью экс-министра здравоохранения Беларуси Людмилы Постоялко, которая родом из Полтавщины.

Еще раз сказку о своем украинстве Лукашенко вспомнил в преддверии выборов 2020 года, результаты которых цивилизованный мир не признает. Тогда в интервью с Дмитрием Гордоном он снова рассказал басни о корнях между Киевом и Черниговом, а журналист сказал, что Лукашенко якобы происходит из Глухова, что на современной Сумщине, чему диктатор очень сильно удивился.

Ну и пока что в последний раз Лукашенко вспоминал о "корнях" в прошлом году после начала вторжения, которому диктатор способствовал. На этот раз эти выдумки слушала китайская пресса. Тогда эту легенду он использовал для того, чтобы доказать, что он "не хочет войны с Украиной".

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Журналисты установили, что ноги у этой сказки растут еще с публикации в российских СМИ о приезде в Беларусь "родственника" диктатора из Канады. Джеймс Лукашенко из Виннипега утверждал, что является родственником белорусского президента. Его отец – Петр Лукашенко – сказал, что ему написал кузен из Глухова, мол, их родственник сейчас президент в Беларуси.

Джеймс Лукашенко написал белорусскому диктатору письмо, а затем решил приехать на личную встречу в Минск. Встреча не состоялась, но легенду об "украинских корнях" диктатора это породило. Лукашенко по случаю откапывал эту легенду в наиболее выгодных для него ситуациях.

Интересно выходит – диктатор не знает истории собственной семьи и знать ее не желает. Так что тогда можно говорить о значении истории своей страны для Лукашенко?

Журналисты установили, что дедушка Лукашенко, который, как считалось, родился якобы на Сумщине, действительно родился и прожил всю жизнь в Могилевской области Беларуси и по национальности был белорусом. Что касается фамилии диктатора, которая звучит как украинская, то журналисты объясняют, что на востоке и юге Беларуси фамилии с окончанием "-ко" довольно распространены также.