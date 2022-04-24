Лукашенко уже ведет переговоры с Западом, – Арестович

Россия не смогла приобщить Беларусь к полномасштабному вторжению в Украину. Ее солдаты официально границы не переступали, хотя обстрелы Украины с территории Беларуси ведутся.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Беларусь пытались втянуть в войну активно. Но самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уклоняется.

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Лукашенко петляет, как может, и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит и западная разведка. Они говорят без подробностей, но общий характер, типа он не виноват, тот сам к нему пришел,

– говорит Арестович.

Он отмечает, что белорусская территория и военная инфраструктура, аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть полностью использовались против нас. Оттуда пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Это по определению военная агрессия.

Украина разделяет белорусские власти и народ

По словам Арестовича, Украина специально не поднимала этот вопрос.

"Мы очень четко разделяем белорусский народ и белорусскую власть. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют. Авиация уже давно не действует, ракеты практически не стреляют", – говорит Арестович.

Он также подчеркнул, что белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть. Именно Арестович призвал их к этому, за что в Беларуси возбуждено против него уголовное дело за терроризм.

"Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили, и очень усложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел петлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться", – похвастался Арестович.

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