Новость сообщил официальный телеграм-канал диктатора. Правда, на фото поскупились: опубликовали только одно – с молодоженами и, конечно, Лукашенко.

Ранее Лукашенко отказался от части полномочий

На свадьбу пригласили 70 гостей

В СМИ отметили, что праздник состоялся в кругу ближайших друзей и семьи. Таким образом, информация, которую распространили ранее, – о 400 гостях – ложная. Ведь максимум, который вмещает ресторан – сотня приглашенных.

На свадьбу Виктории и ее мужа, имя которого не сообщается, пришло 70 человек.



Виктория Лукашенко на выпускном в 11 классе / Фото Euroradio



Лукашенко с сыном и внуками / Фото Naviny

Что известно о невесте