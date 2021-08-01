Новость сообщил официальный телеграм-канал диктатора. Правда, на фото поскупились: опубликовали только одно – с молодоженами и, конечно, Лукашенко.
Ранее Лукашенко отказался от части полномочий
На свадьбу пригласили 70 гостей
В СМИ отметили, что праздник состоялся в кругу ближайших друзей и семьи. Таким образом, информация, которую распространили ранее, – о 400 гостях – ложная. Ведь максимум, который вмещает ресторан – сотня приглашенных.
На свадьбу Виктории и ее мужа, имя которого не сообщается, пришло 70 человек.
Виктория Лукашенко на выпускном в 11 классе / Фото Euroradio
Лукашенко с сыном и внуками / Фото Naviny
Что известно о невесте
- Виктория Лукашенко родилась в 1998 году.
- Она – дочь старшего сына Александра Лукашенко – Виктора. Он сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет.
- Всего у диктатора – семь внуков.
- Известно, что Виктория пробовала силы в кино, а также была студенткой Белорусского государственного университета, факультета международных отношений.