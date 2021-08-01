Новину повідомив офіційний телеграм-канал диктатора. Щоправда, на фото поскупились: опублікували лише одне – з нареченими та, звісно, Лукашенком.
На весілля запросили 70 гостей
У ЗМІ зазначили, що свято відбулось у колі найближчих друзів та родини. Таким чином, інформація, яку поширили раніше, – про 400 гостей – неправдиве. Адже максимум, який вміщає ресторан, – сотня запрошених.
На весілля Вікторії та її чоловіка, ім'я якого не повідомляють, прийшло 70 осіб.
Вікторія Лукашенко на випускному в 11 класі / Фото Euroradio
Лукашенко з сином та внуками / Фото Naviny
Що відомо про наречену
- Вікторія Лукашенко народилась у 1998 році.
- Вона – дочка старшого сина Олександра Лукашенка – Віктора. Він зараз очолює Національний олімпійський комітет.
- Загалом у диктатора – семеро внуків.
- Відомо, що Вікторія пробувала сили в кіно, а також була студенткою Білоруського державного університету, факультету міжнародних відносин.