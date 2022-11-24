Данилов потролил Лукашенко и его сына в ответ на заявления о "полном уничтожении Украины"

Александр Лукашенко заговорил об "уничтожении Украины". В СНБО уже успели его потролить.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Лукашенко не слушать "потенциальных клиентов мавзолея имени Путина". Таким образом, он подколол самопровозглашенного белорусского президента.

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Как Данилов потролил Лукашенко

Секретарь СНБО опубликовал фото сына Лукашенко – Николая – где он с девушкой одет в одежду цветов Украины – синий и желтый.



Сын Лукашенко и его подруга одеты в цвета Украины / фото Алексей Данилов

А Николай Александрович не согласен с папой. Относительно украинской государственности он точно знает, за какой страной будущее! Совет: прислушайтесь лучше к своим детям, а не к потенциальным клиентам мавзолея имени Путина и похоронной команды недоимперии России,

– заявил Данилов.

Лукашенко заговорил об "уничтожении Украины"

Накануне Александр Лукашенко заговорил о переговорах Украины и России. Он считает, что дальнейшее сопротивление грозит нашей стране полным уничтожением.

"Трудно, сложно, тяжело, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности Украины – это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", – заявил Лукашенко.

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