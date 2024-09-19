Лукашенко цинично выразил готовность сотрудничать с Украиной, так же как и с самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщают белорусские СМИ, передает 24 Канал.

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С чем Лукашенко сравнил сотрудничество с Украиной

Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой,

– заявил белорусский диктатор во время встречи с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Это уже по меньшей мере 3 их встреча. Ранее Пушилин уже прихздив в Беларусь в июле 2022 и апреле 2023 годов.

Вот только Лукашенко, наверное, забыл о своих теплых отношениях с Владимиром Путиным, войну в Украине, которую развязала Россия и то, как Беларусь в 2022 году предоставила свои территории в свободное пользование для российских военных, а потому заявил, что якобы его страна "никого не обижает".

Заметим, что по словам Лукашенко, нападение на Беларусь станет началом Третьей мировой войны. По его мнению, США подталкивают Киев к конфликту с Минском.