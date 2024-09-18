Такие действия белорусского диктатора показывают его самый большой страх. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Что означает новое заявление Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы "договорился с украинцами" о неразглашении фактов залета дронов в Беларусь. Хотя при этом Лукашенко добавил, что на территорию его страны залетают не российские, а украинские дроны, поэтому целостность его мысли представляется не совсем логичной.

Ведь попадание российского "Шахеда" на территорию России не делает его украинским дроном, который вернулся в Беларусь.

Речь Лукашенко касается немного большего, чем залет дронов. Он сказал, что в течение сентября – ноября предполагается эскалационный период в войне. В этой эскалации он видит попытку втягивания Беларуси в войну,

– отметил Андрей Вигиринский.

Политолог уточнил, что такое заявление Лукашенко будто показывает, что белорусская разведка знает (а российская – нет), что какая-то западная институция вступала с ним в коммуникацию о том, что стремится к урегулированию отношений. Однако и роль Минска в этом есть.

"Та же институция, "недружественная к Беларуси", могла предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по Беларуси из-за того, что оттуда летят объекты военного характера. Таким косвенным способом Лукашенко пытается сказать, что не надо воспринимать каждый дрон, залетевший на территорию Беларуси как дрон, который они и запустили. А значит, не стоит считать это прецедентом, чтобы потом нанести удары по Беларуси", – детализировал политолог.

Интересно! Ранее самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что якобы получает немало предложений "плюнуть на Россию" и отвернуться от нее. Более того, ему якобы предлагают воевать на стороне Украины.

То есть Лукашенко фактически позволил (как Украине, так и России) запускать дроны через их территорию, этого не будут подсвечивать и озвучивать. В то же время при этом он просит не запускать ничего по Беларуси, ведь они не хотят быть стороной конфликта.

Стратегия Лукашенко изменилась

Почему-то при этом Лукашенко будто забывает о первом годе полномасштабной войны, когда с его территории и шли российские войска, и происходил запуск ракет.

Уже сегодня стратегия Лукашенко изменилась. Он сосредотачивается на внешней политике. Это освобождение политических заключенных, коммуникация с Китаем, не поставки определенных видов вооружения в Россию с китайскими частями. Он показывает, что Беларусь является нейтральной,

– подчеркнул Вигиринский.

Стоит добавить, что Россия начала выводить своих военных с территории Беларуси. Причиной является совпадение сразу нескольких факторов, но как бы там ни было, все свидетельствует о большом нежелании Лукашенко вступать в войну против Украины.

Кроме того, белорусский диктатор отметил, что нападение на Беларусь "станет началом Третьей мировой войны".

"Это уже патетика, придания веса и публицистичности характеру высказываний, которые адресованы как Западу, так и России. Мол, не стоит расширять фронт через нас", – добавил политолог.