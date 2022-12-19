Соответствующую информацию сообщили в минобороны Белоруссии 19 декабря. То есть, почти через неделю после начала проверки.

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Что известно о завершении проверки в Беларуси

В вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводились под руководством государственного секретаря совета безопасности Александра Вольфовича по поручению президента Беларуси – главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко,

– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Почему так резко прекратили так называемую проверку Лукашенко не объяснил.

Однако известно, что Владимир Путин 19 декабря прилетел к Лукашенко. Аналитики американского Института изучения войны предполагали, что российский диктатор может лететь в Минск, чтобы давить на Беларусь и, вероятно, попытаться создать информационные условия для нового этапа войны.

По данным ISW, последние события могут означать, что возобновление наступления на Украину может произойти в ближайшие месяцы. Тем не менее там считают, что Лукашенко вряд ли привлечет своих военных в войну в Украине на стороне России.

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Что этому предшествовало