Відповідну інформацію повідомили в міноборони Білорусі 19 грудня. Тобто майже через тиждень після початку перевірки.

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Що відомо про завершення перевірки в Білорусі

У збройних силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності, які проводились під керівництвом державного секретаря ради безпеки Алєксандра Вольфовича за дорученням президента Білорусі – головнокомандувача збройних сил Алєксандра Лукашенка,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Чому так різко припинили так звану перевірку, Лукашенко не пояснив.

Проте відомо, що Владімір Путін 19 грудня прилетів до Лукашенка. Аналітики американського Інституту вивчення війни припускали, що російський диктатор може летіти в Мінськ, щоб тиснути на Білорусь та, ймовірно, спробувати створити інформаційні умови для нового етапу війни.

За даними ISW, останні події можуть означати, що відновлення наступу на Україну може відбутися найближчими місяцями. Проте там вважають, що Лукашенко навряд чи залучить своїх військових у війну в Україні на стороні Росії.

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