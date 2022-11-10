Однако все, что делает Лукашенко, направлено на уничтожение именно белорусской идентичности. Об этом 24 каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

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Лукашенко стремится уничтожить идентичность белорусов

Поэтому с целью так называемой "денацификации" самопровозглашенный президент Беларуси запрещает белорусский язык в учебных заведениях, закрывает многочисленные негосударственные организации культурного содержания: издательства, союз писателей и пресс-центр.

Все, что создавало белорусскую культуру, развивало ее и связывало с белорусской идентичностью и Европой, закрыто и "задушено" Лукашенко,

– подчеркнул Калиновский.

Как Лукашенко объясняет запрет лозунга

По его словам, белорусский самопровозглашенный лидер пытается связать патриотический лозунг "Живе Беларусь" со Второй мировой войной. Мол, в то время его использовали белорусские коллаборанты.

Как сообщил журналист, этот лозунг придумал еще в начале XX века Янка Купала – поэт и видный деятель белорусской культуры. Кроме того, лозунг был распространен и среди белорусских коммунистов, и патриотов, и в частности коллаборантов, хотя носил сугубо патриотический характер, а не политический.

Калиновский объяснил, почему Лукашенко запретил лозунг "Живе Беларусь": смотрите видео

В Беларуси задержали женщину, поддержавшую Украину

Жительница Минска Екатерина Никитенко выложила проукраинское видео в тиктоке и теперь силовики Лукашенко хотят строго наказать женщину.

Так, белорусские правозащитники отмечают, что Екатерина опубликовала в TikTok видео, где написала, что поддерживает наше государство и сложила руки в форме сердца.

Позже в сети появилось видео, на котором задержанная минчанка вроде бы "кается" и забирает свои слова обратно. Трудно поверить в то, что женщина действительно признала, что выкладывала видео "протестной направленности на поддержку украинских националистов". Очевидно под давлением силовиков Лукашенко ей нужно было записать этот ролик.

В описании к видео с "раскаянием" отмечается, что Екатерину отправят в исправительный лагерь. По какой статье задержана жительница Минска – неизвестно.

Напомним, что в Верховную Раду Украины внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной российскими войсками. Политолог Николай Давидюк объяснил, что таким образом Украина запускает определенную политическую дестабилизацию в этом государстве.