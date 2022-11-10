Однак все, що робить Лукашенко спрямоване на знищення саме білоруської ідентичності. Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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Лукашенко прагне знищити ідентичність білорусів

Тож з метою так званої "денацифікації" самопроголошений президент Білорусі забороняє білоруську мову в навчальних закладах, закриває численні недержавні організації культурницького змісту: видавництва, спілку письменників та пресцентр.

Все, що створювало білоруську культуру, розвивало її та пов'язувало з білоруською ідентичністю та Європою, закрито та "задушено" Лукашенком,

– наголосив Калиновський.

Як Лукашенко пояснює заборону гасла

За його словами, білоруський самопроголошений лідер намагається пов'язати патріотичне гасло "Живе Білорусь" з Другою світовою війною. Мовляв, у той час його використовували білоруські колаборанти.

Натомість, як повідомив журналіст, це гасло вигадав ще на початку XX століття Янка Купала – поет та видатний діяч білоруської культури. Крім того, воно було поширене і серед білоруських комуністів, і патріотів, і зокрема колаборантів, хоча мало суто патріотичний характер, а не політичний.

Калиновський пояснив, чому Лукашенко заборонив гасло "Живе Білорусь": дивіться відео

У Білорусі затримали жінку, яка підтримала Україну

Мешканка Мінська Катерина Нікітенко виклала проукраїнське відео в тіктоці й тепер силовики Лукашенка хочуть суворо покарати жінку.

Так, білоруські правозахисники зазначають, що Катерина опублікувала в TikTok відео, у якому написала, що підтримує нашу державу та склала руки у формі серця.

Пізніше у мережі з'явилось відео, на якому затримана мінчанка начебто "кається" та забирає свої слова назад. Важко повірити в те, що жінка насправді визнала, що викладала відео "протестної спрямованості на підтримку українських націоналістів". Вочевидь, під тиском силовиків Лукашенка їй потрібно було записати цей ролик.

В описі до відео з "каяттям" зазначається, що Катерину відправлять до виправного табору. За якою статтею затримано жительку Мінська – невідомо.

Нагадаємо, що до Верховної Ради України внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою російськими військами. Політолог Микола Давидюк пояснив, що у такий спосіб Україна запускає певну політичну дестабілізацію в цій державі.