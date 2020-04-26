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      Лукашенко хочет изменить конституцию Беларуси: когда это произойдет

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      Изменения в Конституции Беларуси - что хочет изменить Лукашенко
      Лукашенко задумал изменить конституцию Беларуси / belta.by

      Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах по внесению изменений в конституцию страны. Новая редакция конституции Беларуси может быть принята в течение ближайших пяти лет.

      По мнению белорусского лидера, а эти изменения есть запрос в обществе. Об этом сообщает белорусское агентство "БелТА" со ссылкой слова президента.

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      Вопрос конституции... Он же не снимается. Здесь однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию, – заявил он журналистам во время визита в Гомельскую область.

      При этом Лукашенко отметил, что президентские выборы, которые должны состояться в 2020 году, пройдут в соответствии с нынешней конституцией Беларуси.

      Обратите внимание! Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться не позднее, чем 30 августа 2020 года.

      Лукашенко также добавил, что свою предвыборную программу выложит в послании белорусскому парламенту и народу. Однако традиционные сроки его представления несколько сместились из-за пандемии коронавируса и глобальной неопределенности в политике и экономике.

      Как долго уже Лукашенко у власти в Беларуси?Александр Лукашенко занимает пост президента с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истекает в 2020 году. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75% голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Александр Лукашенко Конституция Новости Беларуси Новости политики
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