Лукашенко хоче змінити конституцію Білорусі: коли це станеться

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про плани щодо внесення змін до конституції країни. Нова редакція конституції Білорусі може бути ухвалена протягом найближчих п'яти років.

На думку білоруського лідера, на ці зміни є запит у суспільстві. Про це повідомляє білоруське агентство "БелТА" з посиланням слова президента.

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Питання конституції... Воно ж не знімається. Тут однозначно можна відповісти, що ми у новій п'ятирічці швидше за все матимемо нову конституцію, –

заявив він журналістами під час візиту до Гомельської області.

При цьому Лукашенко зазначив, що президентські вибори, які мають відбутися у 2020 році, пройдуть відповідно до нинішньої конституції Білорусі.

Зверніть увагу! Згідно зі законодавством, чергові вибори президента повинні відбутися не пізніше, ніж 30 серпня 2020 року.

Лукашенко також додав, що свою передвиборчу програму викладе в посланні білоруському парламенту та народу. Однак традиційні терміни його подання дещо змістилися через пандемію коронавірусу та глобальні невизначеності в політиці й економіці.

Як довго вже Лукашенко при владі в Білорусі? Олександр Лукашенко займає пост президента з липня 1994 року. Зараз йде його п'ятий президентський термін, який спливає в 2020 році. На виборах глави республіки в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках він набирав не менше 75% голосів. Його сини Віктор і Дмитро займають високі державні пости в білоруській системі влади.