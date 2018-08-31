Лукашенко начал борьбу с пьянством в правительстве Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве и пообещал новые увольнения за пьянство в высшем руководстве страны.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

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Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично,

– заявил он.

Он отметил, что одним из тех, кто был уволен за пьянство, был министр энергетики Беларуси, который "напившись, не приходил на работу". Лукашенко также призвал руководителей знать меру при употреблении спиртного, в противном случае – пригрозил лишением должностей.

"Что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы теряете это чувство - вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, накануне Александр Лукашенко потребовал внести ему предложения относительно замен в руководстве правительства республики из-за "пофигистического отношения" к его поручениям.