Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь готова закрыть границу с Россией

Беларусь готова ввести контроль на границе с Российской Федерацией, если Москва со своей стороны, объявит о таком решении в отношении Минска.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

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Пограничная служба Беларуси на границе с Россией не имеет постоянных подразделений, в то же время с российской стороны его охраняют штатные подразделения ФСБ. Кроме того, президент отметил, что действия белорусских пограничников не должны быть формальными и призвал Москву определиться по этому вопросу.

Нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу – пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе,

– пообещал Лукашенко.

По его словам, Беларусь может не спешить с действиями, ведь знает где Кремль держит свои войска, и какую комендатуру и инфраструктуру создал.

Отметим, между Беларусью и РФ отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска. Пограничный вопрос будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.