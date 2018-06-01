22:11
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 10°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь готова закрыть границу с Россией

246 Читати новину українською
Лукашенко заявил, что Беларусь готова закрыть границу с РФ
Лукашенко заявил, что Беларусь готова закрыть границу с РФ / Фото из открытых источников

Беларусь готова ввести контроль на границе с Российской Федерацией, если Москва со своей стороны, объявит о таком решении в отношении Минска.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

Читайте также: Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям отказаться от российского рынка

Пограничная служба Беларуси на границе с Россией не имеет постоянных подразделений, в то же время с российской стороны его охраняют штатные подразделения ФСБ. Кроме того, президент отметил, что действия белорусских пограничников не должны быть формальными и призвал Москву определиться по этому вопросу.

Нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу – пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе,
– пообещал Лукашенко.

По его словам, Беларусь может не спешить с действиями, ведь знает где Кремль держит свои войска, и какую комендатуру и инфраструктуру создал.

Отметим, между Беларусью и РФ отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска. Пограничный вопрос будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.

Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сегодня, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 91
Бабченко жив: почему Запад может прекратить доверять украинским властям
сегодня, 21:00 Бабченко жив: почему Запад может прекратить доверять украинским властям
Іван Яковина 209
Вода и не только: что вы знаете о напитках
сегодня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
74
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
сегодня, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
Сергій Фурса 363
Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
сегодня, 19:00 Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
Євгенія Мазур 255
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук